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Вчера, 15:23

В Элисте проводятся соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов


Сегодня в рамках чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходят круглые столы и демонстрация технических средств реабилитации. И всё это для профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению образования, трудоустройству и адаптации в обществе.

Соревнования проводятся на семи площадках по десяти компетенциям. По словам организаторов, каждый участник имеет шанс получить работу после окончания учебного заведения. Так как на площадках в качестве экспертов и наблюдателей присутствуют непосредственные работодатели.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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