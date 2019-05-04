В Элисте проводятся соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов

Сегодня в рамках чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходят круглые столы и демонстрация технических средств реабилитации. И всё это для профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению образования, трудоустройству и адаптации в обществе.



Соревнования проводятся на семи площадках по десяти компетенциям. По словам организаторов, каждый участник имеет шанс получить работу после окончания учебного заведения. Так как на площадках в качестве экспертов и наблюдателей присутствуют непосредственные работодатели. Сегодня в рамках чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходят круглые столы и демонстрация технических средств реабилитации. И всё это для профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению образования, трудоустройству и адаптации в обществе.Соревнования проводятся на семи площадках по десяти компетенциям. По словам организаторов, каждый участник имеет шанс получить работу после окончания учебного заведения. Так как на площадках в качестве экспертов и наблюдателей присутствуют непосредственные работодатели.



Смотреть полный выпуск новостей



