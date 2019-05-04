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Вчера, 15:21

В Элисте проходит акция «Стоп ВИЧ»


Сегодня в Элисте проходит акция «Стоп ВИЧ». У гостиницы «Элиста» развернулся пункт обследования на ВИЧ-инфекцию, где все желающие смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование. Жителям и гостям столицы раздают буклеты, брошюры по профилактике смертельно опасной инфекции и гепатитов В и С, а также средства контрацепции и красные ленты - символ памяти об умерших от СПИДа.

Статистика в Калмыкии неутешительная. Только в текущем году в республике зарегистрировано 5 новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 4-ро - жители Элисты. В Калмыкии только в этом году от синдрома приобретенного иммунодефицита ушли из жизни ещё три человека.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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