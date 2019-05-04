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Вчера, 15:19

Эхо войны


Эхо войны. В курской деревне Петрищево вероятно обнаружено место гибели 114 уроженцев Калмыкии. Именно там, в Черемисиновском районе 28 июня 42 года началось наступление немецких войск, где красная Армия понесла большие потери. Возможно, один из захороненных в братской могиле Бембя Базуев. Родные узнали о его судьбе спустя десятилетия.

Лишь спустя десятилетия в семье Базуевых появилась надежда узнать о том, где погиб их дядя, которого долгие годы считали без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны. Вот только о самом Бембе Базуеве так ничего и не известно. В домашнем архиве нет ни одной фотографии. Братья Борис и Иван Базуевы составили родовое дерево.

Бембя Бевеевич был младшим из четырёх сыновей. Трое старших также воевали на фронтах Великой Отечественной. Отец Бориса Сумьяновича погиб под Сталинградом. Служил в 204-ой стрелковой дивизии. Единственную фотографию и документы отца он бережно хранит.

Каждый год 9 мая семья отправляется в Волгоград, чтобы почтить память своего отца и деда. Имя Сумьяна Базуева среди сотен тысяч других высечено на памятной плите на Мамаевом Кургане. А имена 114-ти калмыцких солдат, возможно, захороненных в деревне Петрищево на Курской земле, не вписаны в книгу мужества и героических подвигов. Благодаря энтузиастам стали известны имена погибших. Информация о вновь открывшихся сведениях была размещена в социальных сетях. Она основана архива Минобороны. По словам историка Уташа Очирова, это бывшие воины 110-ой отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. После расформирования их перевели в 160-ю стрелковую дивизию Брянского фронта. Тогда 28 июня 42 года началась наступательная операция Вермахта «Блау» по захвату бакинской нефти и Астраханского транспортного узла. Именно в этом бою и полегли воины 160-й стрелковой дивизии.

Каждый знает, какой ценой далась эта победа. И наша задача - собрать все, что мы знаем о людях, не вернувшихся с той страшной войны, и передать эту память последующим поколениям. Эта история ещё раз доказывает, что пока не все имена героев названы и не все подвиги известны. А в каждой семье, сколько бы ни прошло времени, помнят своих солдат. И так важно их родным знать, где находятся могилы их воинов, чтобы принести туда живые цветы вечной памяти и благодарности.



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