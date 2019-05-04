В парке Дружба открылся республиканский слет «Джангрин баатрмуд»

Одиннадцатый республиканский слет «Джангрин баатрмуд» проходит в эти минуты в парке Дружба. Участие в нем принимают учащиеся всех учреждений среднего профессионального образования республики. Они продемонстрируют строевую и огневую подготовку, также навыки выживания в экстремальной ситуации, ориентирования на местности, оказания первой медицинской помощи.



В рамках торжественного открытия студенты возложили цветы к подножью мемориального комплекса вечный огонь. Многие из ребят уже не в первый раз принимают участие в этих соревнованиях.



По традиции военно-спортивный слет приурочен к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетным гостем мероприятия стал ветеран Андрей Джимбиев. Он отметил важность военной, спортивной подготовки школьников и студентов. И пожелал ребятам успешных выступлений. «Джангрин баатрмуд» является одним из направлений работы по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма – отметил главный судья соревнований Санал Очиров. Одиннадцатый республиканский слет «Джангрин баатрмуд» проходит в эти минуты в парке Дружба. Участие в нем принимают учащиеся всех учреждений среднего профессионального образования республики. Они продемонстрируют строевую и огневую подготовку, также навыки выживания в экстремальной ситуации, ориентирования на местности, оказания первой медицинской помощи.В рамках торжественного открытия студенты возложили цветы к подножью мемориального комплекса вечный огонь. Многие из ребят уже не в первый раз принимают участие в этих соревнованиях.По традиции военно-спортивный слет приурочен к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетным гостем мероприятия стал ветеран Андрей Джимбиев. Он отметил важность военной, спортивной подготовки школьников и студентов. И пожелал ребятам успешных выступлений. «Джангрин баатрмуд» является одним из направлений работы по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма – отметил главный судья соревнований Санал Очиров.



Смотреть полный выпуск новостей



