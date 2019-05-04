ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 14:45

Калмыкию посетит Кунделинг Ринпоче


В Калмыкию 28 мая с недельным визитом прибывает Кунделинг Ринпоче. В первые два дня он даст учения в Центральном хуруле на тему «Ум на стезе шаматхи – то есть умиротворения ума». А 30 и 31 - го мая выступит с наставлениями о «Проникновении в суть объекта-Випашьяна».

В первый день лета буддийский учитель дарует Посвящение Манджушри – Воплощения высшей мудрости. Затем Кунделинг Ринпоче посетит Ики-Бурульский район.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкию прибыл Кунделинг Ринпоче
  • В Калмыкию с пастырским визитом прибыл буддийский учитель Кунделинг Ринпоче ХIII
  • Продолжается визит в Калмыкию Кунделинг Ринпоче
  • Выдающиеся духовные наставники Чадо Ринпоче и Кунделинг Ринпоче посетят Калмыкию
  • Кунделинг Ринпоче дарует для студентов и школьников Благословение Белого Манджушри
  • Кунделинг ринпоче сделал дорогое подношение для Элистинского хурула
  • В праздничном молебне принял участие Кунделинг Ринпоче
  • Досточтимый Кунделинг Ринпоче проведет встречу со студентами Калмыцкого университета
  • Вести - Калмыкия 16.08.2012: 07.10
  • Чадо Тулку Ринпоче дарует учения жителям Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34