Калмыкию посетит Кунделинг Ринпоче

В Калмыкию 28 мая с недельным визитом прибывает Кунделинг Ринпоче. В первые два дня он даст учения в Центральном хуруле на тему «Ум на стезе шаматхи – то есть умиротворения ума». А 30 и 31 - го мая выступит с наставлениями о «Проникновении в суть объекта-Випашьяна».



В первый день лета буддийский учитель дарует Посвящение Манджушри – Воплощения высшей мудрости. Затем Кунделинг Ринпоче посетит Ики-Бурульский район. В Калмыкию 28 мая с недельным визитом прибывает Кунделинг Ринпоче. В первые два дня он даст учения в Центральном хуруле на тему «Ум на стезе шаматхи – то есть умиротворения ума». А 30 и 31 - го мая выступит с наставлениями о «Проникновении в суть объекта-Випашьяна».В первый день лета буддийский учитель дарует Посвящение Манджушри – Воплощения высшей мудрости. Затем Кунделинг Ринпоче посетит Ики-Бурульский район.



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