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Сегодня, 14:40

В Элисте состоится круглый стол, посвященный международному дню музеев


Сегодня в Элисте состоится круглый стол, посвященный международному дню музеев. А завтра в мероприятии «Музей во времени и пространстве традиционной культуры» примет участие немецкая писательница, автор документального романа о художнике калмыцкого происхождения Федоре Калмыке Петра Реатеги.



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