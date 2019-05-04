Сегодня в Элисте состоится круглый стол, посвященный международному дню музеев. А завтра в мероприятии «Музей во времени и пространстве традиционной культуры» примет участие немецкая писательница, автор документального романа о художнике калмыцкого происхождения Федоре Калмыке Петра Реатеги. Сегодня в Элисте состоится круглый стол, посвященный международному дню музеев. А завтра в мероприятии «Музей во времени и пространстве традиционной культуры» примет участие немецкая писательница, автор документального романа о художнике калмыцкого происхождения Федоре Калмыке Петра Реатеги.



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