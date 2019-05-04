В ПФР работает «Горячая линия»

«Горячая линия» по вопросам доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума. 1 апреля в силу вступил федеральный закон, который меняет механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии и уже начата выплата.



Общая сумма доходов пенсионера сначала будет доводиться до прожиточного минимума с помощью социальной доплаты, а затем, сверх этого, будет начисляться индексация пенсии и при наличии федеральной льготы ежемесячной денежной выплаты.



Ответы на все вопросы можно получить 17 мая по номеру «горячей линии» 4-01-95 с 10 до 12 часов. «Горячая линия» по вопросам доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума. 1 апреля в силу вступил федеральный закон, который меняет механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии и уже начата выплата.Общая сумма доходов пенсионера сначала будет доводиться до прожиточного минимума с помощью социальной доплаты, а затем, сверх этого, будет начисляться индексация пенсии и при наличии федеральной льготы ежемесячной денежной выплаты.Ответы на все вопросы можно получить 17 мая по номеру «горячей линии» 4-01-95 с 10 до 12 часов.



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