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Сегодня, 14:38

В ПФР работает «Горячая линия»


«Горячая линия» по вопросам доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума. 1 апреля в силу вступил федеральный закон, который меняет механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии и уже начата выплата.

Общая сумма доходов пенсионера сначала будет доводиться до прожиточного минимума с помощью социальной доплаты, а затем, сверх этого, будет начисляться индексация пенсии и при наличии федеральной льготы ежемесячной денежной выплаты.

Ответы на все вопросы можно получить 17 мая по номеру «горячей линии» 4-01-95 с 10 до 12 часов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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