МЧС Калмыкии отмечает 22-й день рождения

Сегодня Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия отмечает свой 22-й день рождения. Эта четко организационная структура, территориальное подразделение Южного регионального центра МЧС России с высокой отдачей решает профессиональные задачи в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, на пожарах и на водных объектах нашего региона.



Эта мобильная, оперативная служба, укомплектованная самыми опытными специалистами в области гражданской обороны и пожарной защиты, доказала, что мы, граждане республики под надёжной их защитой. Они круглосуточно обеспечивают нашу безопасность, первыми приходят на помощь.



Подразделения МЧС размещены в каждом муниципалитете. Тысячи выездов на тушение ланшафтных пожаров, сотни спасённых жизней. И ежеминутная готовность. Это сегодняшний день людей в форме с хорошо различимыми и всем знакомыми тремя буквами «МЧС». Сегодня Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия отмечает свой 22-й день рождения. Эта четко организационная структура, территориальное подразделение Южного регионального центра МЧС России с высокой отдачей решает профессиональные задачи в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, на пожарах и на водных объектах нашего региона.Эта мобильная, оперативная служба, укомплектованная самыми опытными специалистами в области гражданской обороны и пожарной защиты, доказала, что мы, граждане республики под надёжной их защитой. Они круглосуточно обеспечивают нашу безопасность, первыми приходят на помощь.Подразделения МЧС размещены в каждом муниципалитете. Тысячи выездов на тушение ланшафтных пожаров, сотни спасённых жизней. И ежеминутная готовность. Это сегодняшний день людей в форме с хорошо различимыми и всем знакомыми тремя буквами «МЧС».



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