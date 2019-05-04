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Сегодня, 14:31

В Калмыкии завершили обучение общественные жилищные инспекторы


В Калмыкии завершили обучение общественные жилищные инспекторы. С 1 июня они преступят к исполнению своих обязанностей. Теперь у них собственники помещений многоквартирных домов могут получить бесплатную квалифицированную консультацию в сфере ЖКХ.

Пенсионерка Нина Бадышева в числе 15 общественных жилищных инспекторов прошла обучение и получила сертификат. Услышав в теленовостях, что жил инспектором может стать любой желающий, решила вступить в их ряды. На занятиях она узнала, как правильно выстраивать отношения с управляющей компанией, создавать товарищество собственников жилья и контролировать ход капитального ремонта.

Внештатные сотрудники могут проводить надзорные мероприятия совместно со специалистами Госжилинспекции. Ведь как поясняет еще один доброволец Санал Парсунков, проблем в жилищно-коммунальной сфере много и они требуют незамедлительного решения.

Задача общественных инспекторов – взаимодействие между жителями домов и управляющими компаниями и разъяснения по всем возникающим вопросам в этой сфере. Инспекторы имеют право составлять акты о нарушении жилищного законодательства с последующей передачей их в госжилнадзор.

Прошедшие подготовку волонтёры объединены в Общественную инспекцию «ЖКХ-Контроль». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Стать его участником может любой житель республики. А с 1 июня откроется горячая линия, куда каждый сможет обратиться и получить консультацию.




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