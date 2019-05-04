Ольге Карсаевой требуется помощь

Сегодня наша землячка Ольга Карсаева прибудет в Москву. Эти кадры мы только что получили из Хошимина. Сейчас начинается транспортировка тяжело больной девушки на самолёт. Её ждёт 14-часовой перелёт.



Напомним, что она больше 10 дней находилась во Вьетнаме в реанимации местной больницы. Там ей поставили диагноз острый цирроз печени. Родные близкие, друзья и земляки приложили все усилия для того, чтобы Ольга как можно скорее вернулась домой в Россию. Огромную помощь оказало и руководство республики.



В Москве Ольгу ждут доктора для дальнейшего лечения. Оно платное. Но все зависит от того, насколько мы с вами оперативно соберем необходимую сумму. Мы благодарны всем, кто протянул руку помощи Ольге. Средства продолжают поступать на счет, который вы видите на своих экранах. На данный момент собрано более 20 тысяч долларов. Но этих денег не хватает на проведение сложной операции по пересадке печени. А пока Ольга стойко борется с недугом в ожидании нашей с вами помощи. Сегодня наша землячка Ольга Карсаева прибудет в Москву. Эти кадры мы только что получили из Хошимина. Сейчас начинается транспортировка тяжело больной девушки на самолёт. Её ждёт 14-часовой перелёт.Напомним, что она больше 10 дней находилась во Вьетнаме в реанимации местной больницы. Там ей поставили диагноз острый цирроз печени. Родные близкие, друзья и земляки приложили все усилия для того, чтобы Ольга как можно скорее вернулась домой в Россию. Огромную помощь оказало и руководство республики.В Москве Ольгу ждут доктора для дальнейшего лечения. Оно платное. Но все зависит от того, насколько мы с вами оперативно соберем необходимую сумму. Мы благодарны всем, кто протянул руку помощи Ольге. Средства продолжают поступать на счет, который вы видите на своих экранах. На данный момент собрано более 20 тысяч долларов. Но этих денег не хватает на проведение сложной операции по пересадке печени. А пока Ольга стойко борется с недугом в ожидании нашей с вами помощи.



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