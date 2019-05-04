ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 14:28

Ольге Карсаевой требуется помощь


Сегодня наша землячка Ольга Карсаева прибудет в Москву. Эти кадры мы только что получили из Хошимина. Сейчас начинается транспортировка тяжело больной девушки на самолёт. Её ждёт 14-часовой перелёт.

Напомним, что она больше 10 дней находилась во Вьетнаме в реанимации местной больницы. Там ей поставили диагноз острый цирроз печени. Родные близкие, друзья и земляки приложили все усилия для того, чтобы Ольга как можно скорее вернулась домой в Россию. Огромную помощь оказало и руководство республики.

В Москве Ольгу ждут доктора для дальнейшего лечения. Оно платное. Но все зависит от того, насколько мы с вами оперативно соберем необходимую сумму. Мы благодарны всем, кто протянул руку помощи Ольге. Средства продолжают поступать на счет, который вы видите на своих экранах. На данный момент собрано более 20 тысяч долларов. Но этих денег не хватает на проведение сложной операции по пересадке печени. А пока Ольга стойко борется с недугом в ожидании нашей с вами помощи.



Другие новости по теме:

  • Нужна ваша помощь!
  • Эренцену Ханинову требуется помощь
  • Маленькой жительнице Калмыкии Кате Улюмжиевой требуется наша помощь
  • ГТРК «Калмыкия» и Русфонд продолжают акцию помощи детям
  • ГТРК « Калмыкия» и Русфонд продолжает акцию помощи детям
  • ГТРК «Калмыкия» и Русфонд продолжает акцию помощи детям
  • Аюне Очировой требуется ваша помощь
  • Поможем вместе. Трехлетняя Данара Санжиева нуждается в срочном лечении
  • ГТРК «Калмыкия» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи
  • Тимуру Тюлюмджиеву требуется срочная помощь

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34