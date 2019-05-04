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Сегодня, 14:26

В Элисте введено ограничение скоростного режима


Теперь каждый автолюбитель, превысивший допустимую скорость в черте калмыцкой столицы, получит официальное извещение о необходимости оплаты штрафа. Это стало возможно после того, как на дорогах Элисты начали работать 15 дополнительных комплексов фото-видеофиксации.

С сегодняшнего дня они переведены в режим промышленной эксплуатации. В местах, где установлены камеры, размещены и соответствующие предупреждающие знаки. На 5 столичных автомагистралях введено ограничение скоростного режима до 40 километров в час. Такое решение приняла накануне городская комиссия по вопросам безопасности дорожного движения совместно с МВД по Калмыкии.

По данным министерства цифрового развития республики, видеооборудование использует радарный метод определения скорости движения, а также фиксируют пересечение сплошной линии дорожной разметки.



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