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День Победы. Праздничный репортаж





Повсюду флаги, плакаты, георгиевские ленты и конечно хорошее настроение. Спустя семьдесят четыре года мы вновь отдаем дань уважения всем тем, кто отстоял сегодняшнее мирное небо, будущее грядущих поколений, детский смех, пение птиц, цветущие сады и зеленеющие поля. Помнит сердце, не забудет никогда.



Сегодня, словно сама природа торжествует вместе с людьми – как и в сорок пятом цветущий и поющий яркий май. Необыкновенная атмосфера единого патриотического порыва царила на аллее героев. По традиции тысячи элистинцев и гостей степной столицы слились в живом потоке. Сюда приходят семьями, с друзьями, профессиональными коллективами. Маленькие дети с воздушными шарами. Может, они еще недопонимают смысл всего действа, но уж точно чувствуют этот дух единства, его мощь и радуются светлому празднику. Ради всего этого нам стоило повоевать – говорят ветераны. В республике их осталось всего 60 человек. На праздник сегодня пришли не все. Однако их присутствие символизирует неразрывную связь поколений, живое напоминание о войне и Победе. Они, победители, все без исключения помнят 9 мая 1945 года в деталях. И, конечно же, никогда не забудут день своей и нашей общей Победы.



Все дальше от нас те страшные годы, все меньше остается среди нас фронтовиков, тыловиков, кто так отчаянно, буквально вгрызаясь в родную землю, отвоевал ее, не отдал на растерзание врагу. Сыновья, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной могут гордиться теми, кто встал на защиту Отечества в грозные 40-е. Наши земляки достойно воевали на всех фронтах и внесли немалый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Их мужество и доблесть отмечены многими боевыми наградами. Из Калмыкии на передовую ушло более 30 тысяч человек, большинство из них так и не вернулись домой. 24 славных сына калмыцкой земли удостоены звания Герой Советского Союза. В честь всех Защитников Отечества звучит самая любимая всеми песня о войне в исполнении Сводного хора школьников Элисты.



По давней традиции на площади объявляется минута молчания – общенародное поминовение всех, отдавших свои жизни в боях за свободу и независимость Родины. Доносящиеся из динамиков звуки метронома в наступившей тишине – словно беспрерывный пульс времени, словно вечный хронометр памяти для разных поколений россиян.



Поклониться великим тем годам к мемориалу Вечный огонь сегодня приходят уже правнуки победителей. Данил Крылов показывает фотографию своей прабабушки Марии Михайловны Шардиной, которая во время войны работала в тылу на оружейном заводе. Дни и ночи у мартеновских печей. Это строки и про нее тоже.



И снова в одном строю с седовласыми воинами их товарищи. Те, что навсегда остались молодыми, не познавшими до конца жизнь. С оружием в руках они встали на защиту Родины. И сегодня дети и внуки с гордостью несут их портреты.



Во главе колонны – ветераны на ретро-автомобиле. А дальше, словно живая река, разукрашенная в цвета георгиевской ленты, плавно течет Бессмертный полк. В первых рядах и руководитель Калмыкии Бату Хасиков с портретом своего деда. Танкист Данзан Сангаджи-Горяевич Хасиков погиб в Сталинграде в сорок втором.



«Пусть Победа в Великой Отечественной войне всегда будет с нами – в сердцах, в добрых начинаниях, в постоянной заботе о старшем поколении». Такие пожелания передали жителям Калмыкии депутаты Государственной Думы Марина Мукабенова и Батор Адучиев. «Мы говорим слова безграничной благодарности тем, кто вернулся живым в родные края, кто не жалея здоровья и сил, поднимал страну. И тем, кто наравне с фронтовиками ковал одну на всех, победу в тылу. Здесь тысячи фотографий. И за каждой - своя судьба.



Всего несколько дней не дожил до этого дня Пюрвя Мучкаевич Эрдниев. Великий математик, академик, он был еще и советским солдатом.



Свои спортивные достижения посвятили ветеранам и калмыцкие наездники. В скачках приняли участие представители почти всех районов. Около 60 лучших скакунов состязались на разных дистанциях. Победители получили ценные подарки. В перерывах была организована концертная программа. Главный приз, учрежденный руководителем республики - автомобиль достался Очиру Лиджиеву из поселка Кетченеры за победу на дистанции 8 км.



В продолжение народного праздника перед жителями степной столицы выступили известные и всеми любимые артисты. Государственный ансамбль Тюльпан представил хореографический спектакль «Ехал я из Берлина». До самого вечера не смолкали над городом слова знакомых до боли в сердце песен и поздравлений.



Букет за букетом, венок за венком – памятник у Вечного огня утопает в цветах. И очень хочется, чтобы элистинцы приходили к воинскому мемориалу не только в праздничные, но и в обычные дни, чтобы помнили о своих павших земляках, чтобы у Вечного огня всегда лежали живые цветы. Как праздничная дань Великой Победе. Повсюду флаги, плакаты, георгиевские ленты и конечно хорошее настроение. Спустя семьдесят четыре года мы вновь отдаем дань уважения всем тем, кто отстоял сегодняшнее мирное небо, будущее грядущих поколений, детский смех, пение птиц, цветущие сады и зеленеющие поля. Помнит сердце, не забудет никогда.Сегодня, словно сама природа торжествует вместе с людьми – как и в сорок пятом цветущий и поющий яркий май. Необыкновенная атмосфера единого патриотического порыва царила на аллее героев. По традиции тысячи элистинцев и гостей степной столицы слились в живом потоке. Сюда приходят семьями, с друзьями, профессиональными коллективами. Маленькие дети с воздушными шарами. Может, они еще недопонимают смысл всего действа, но уж точно чувствуют этот дух единства, его мощь и радуются светлому празднику. Ради всего этого нам стоило повоевать – говорят ветераны. В республике их осталось всего 60 человек. На праздник сегодня пришли не все. Однако их присутствие символизирует неразрывную связь поколений, живое напоминание о войне и Победе. Они, победители, все без исключения помнят 9 мая 1945 года в деталях. И, конечно же, никогда не забудут день своей и нашей общей Победы.Все дальше от нас те страшные годы, все меньше остается среди нас фронтовиков, тыловиков, кто так отчаянно, буквально вгрызаясь в родную землю, отвоевал ее, не отдал на растерзание врагу. Сыновья, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной могут гордиться теми, кто встал на защиту Отечества в грозные 40-е. Наши земляки достойно воевали на всех фронтах и внесли немалый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Их мужество и доблесть отмечены многими боевыми наградами. Из Калмыкии на передовую ушло более 30 тысяч человек, большинство из них так и не вернулись домой. 24 славных сына калмыцкой земли удостоены звания Герой Советского Союза. В честь всех Защитников Отечества звучит самая любимая всеми песня о войне в исполнении Сводного хора школьников Элисты.По давней традиции на площади объявляется минута молчания – общенародное поминовение всех, отдавших свои жизни в боях за свободу и независимость Родины. Доносящиеся из динамиков звуки метронома в наступившей тишине – словно беспрерывный пульс времени, словно вечный хронометр памяти для разных поколений россиян.Поклониться великим тем годам к мемориалу Вечный огонь сегодня приходят уже правнуки победителей. Данил Крылов показывает фотографию своей прабабушки Марии Михайловны Шардиной, которая во время войны работала в тылу на оружейном заводе. Дни и ночи у мартеновских печей. Это строки и про нее тоже.И снова в одном строю с седовласыми воинами их товарищи. Те, что навсегда остались молодыми, не познавшими до конца жизнь. С оружием в руках они встали на защиту Родины. И сегодня дети и внуки с гордостью несут их портреты.Во главе колонны – ветераны на ретро-автомобиле. А дальше, словно живая река, разукрашенная в цвета георгиевской ленты, плавно течет Бессмертный полк. В первых рядах и руководитель Калмыкии Бату Хасиков с портретом своего деда. Танкист Данзан Сангаджи-Горяевич Хасиков погиб в Сталинграде в сорок втором.«Пусть Победа в Великой Отечественной войне всегда будет с нами – в сердцах, в добрых начинаниях, в постоянной заботе о старшем поколении». Такие пожелания передали жителям Калмыкии депутаты Государственной Думы Марина Мукабенова и Батор Адучиев. «Мы говорим слова безграничной благодарности тем, кто вернулся живым в родные края, кто не жалея здоровья и сил, поднимал страну. И тем, кто наравне с фронтовиками ковал одну на всех, победу в тылу. Здесь тысячи фотографий. И за каждой - своя судьба.Всего несколько дней не дожил до этого дня Пюрвя Мучкаевич Эрдниев. Великий математик, академик, он был еще и советским солдатом.Свои спортивные достижения посвятили ветеранам и калмыцкие наездники. В скачках приняли участие представители почти всех районов. Около 60 лучших скакунов состязались на разных дистанциях. Победители получили ценные подарки. В перерывах была организована концертная программа. Главный приз, учрежденный руководителем республики - автомобиль достался Очиру Лиджиеву из поселка Кетченеры за победу на дистанции 8 км.В продолжение народного праздника перед жителями степной столицы выступили известные и всеми любимые артисты. Государственный ансамбль Тюльпан представил хореографический спектакль «Ехал я из Берлина». До самого вечера не смолкали над городом слова знакомых до боли в сердце песен и поздравлений.Букет за букетом, венок за венком – памятник у Вечного огня утопает в цветах. И очень хочется, чтобы элистинцы приходили к воинскому мемориалу не только в праздничные, но и в обычные дни, чтобы помнили о своих павших земляках, чтобы у Вечного огня всегда лежали живые цветы. Как праздничная дань Великой Победе.



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