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8-05-2019, 22:21

В Элисте поздравили ветеранов Элистинского дома-интерната для престарелых


Сегодня поздравили и подопечных Элистинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. По словам директора, сейчас здесь проживают фронтовики и труженики тыла. И они не понаслышке знают обо всех тяготах войны.

Для них были проведены спортивные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди мужчин и женщин, и мастер-класс по стрельбе из лука. Ветеранам вручили поздравительные письма от главы государства Владимира Путина, цветы и подарки.



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