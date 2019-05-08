Ассоциация юристов России провела правовые консультации для жителей Элисты

Сегодня в Калмыцком Региональном отделении Ассоциации юристов России состоялись правовые консультации для жителей Элисты. Их волнуют вопросы ЖКХ, жилья, а также заработной платы и семейных споров.



Встречу члены Ассоциации юристов России начали с правового просвещения собравшихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Тема получила отклик среди слушателей. Затем кандидат юридических наук Баир Церенов проконсультировал желающих по их личным вопросам. Всем была оказана бесплатная помощь по трудовым, семейным и гражданским спорам. Церенов - участник предварительного голосования Партии «Единая Россия» на выдвижение кандидатов в депутаты Элистинского городского собрания.



Приём граждан кандидат юридических наук Баир Церенов проводит регулярно. В основном за консультацией обращаются учителя, врачи и пенсионеры, говорит он. Опыт работы в структурах Российской академии наук, налоговой академии минфина России дает возможность на профессиональном уровне оказывать помощь землякам. Байр Церенов – представитель поколения тех, кто на деле доказывает, что благополучие каждого жителя республики – залог процветания Калмыкии.

Сегодня в Калмыцком Региональном отделении Ассоциации юристов России состоялись правовые консультации для жителей Элисты. Их волнуют вопросы ЖКХ, жилья, а также заработной платы и семейных споров.Встречу члены Ассоциации юристов России начали с правового просвещения собравшихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Тема получила отклик среди слушателей. Затем кандидат юридических наук Баир Церенов проконсультировал желающих по их личным вопросам. Всем была оказана бесплатная помощь по трудовым, семейным и гражданским спорам. Церенов - участник предварительного голосования Партии «Единая Россия» на выдвижение кандидатов в депутаты Элистинского городского собрания.Приём граждан кандидат юридических наук Баир Церенов проводит регулярно. В основном за консультацией обращаются учителя, врачи и пенсионеры, говорит он. Опыт работы в структурах Российской академии наук, налоговой академии минфина России дает возможность на профессиональном уровне оказывать помощь землякам. Байр Церенов – представитель поколения тех, кто на деле доказывает, что благополучие каждого жителя республики – залог процветания Калмыкии.



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