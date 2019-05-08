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8-05-2019, 22:15

Бату Хасиков принял участие в заседании Совета при Президенте России


Сегодня руководитель республики Бату Хасиков принял участие в заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

В своем аккаунте в соцсетях Хасиков отметил, что Владимир Путин поставил ряд совершенно чётких и своевременных задач. Например, прекратить практику переноса сроков исполнения мероприятий внутри нацпроектов.

Глава государства подчеркнул, что на людях не должны отражаться сложности при реализации той или иной программы. Им нужен конкретный результат.

“Будем строить работу правительства Калмыкии с учетом всех задач, поставленных президентом”, - написал Бату Хасиков.



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