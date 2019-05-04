Сегодня на 72 году жизни не стало Виктора Хавляевича Эрендженова.



Уроженец Тюменской области, выпускник КалмГУ, он начинал в поселке Чилгир учителем калмыцкого языка, заведовал детским интернатом, музеем. Затем работал в Монголии. После возвращения, начал журналистскую деятельность в газете «Хальмг Унн», затем пришел на телевидение, которое возглавил в 1993 году.



Одной из своих главных задач он всегда считал сохранение и популяризацию родного языка, старался каждого зрителя приобщить к традициям, истории и культуре калмыцкого народа. Тяжелая болезнь не позволила ему продолжить трудовой путь.



Коллектив ГТРК «Калмыкия» выражает соболезнования родным и близким Виктора Эрендженова. Прощание с Виктором Хавляевичем состоится завтра в 11 часов у дома, где он жил. Сегодня на 72 году жизни не стало Виктора Хавляевича Эрендженова.Уроженец Тюменской области, выпускник КалмГУ, он начинал в поселке Чилгир учителем калмыцкого языка, заведовал детским интернатом, музеем. Затем работал в Монголии. После возвращения, начал журналистскую деятельность в газете «Хальмг Унн», затем пришел на телевидение, которое возглавил в 1993 году.Одной из своих главных задач он всегда считал сохранение и популяризацию родного языка, старался каждого зрителя приобщить к традициям, истории и культуре калмыцкого народа. Тяжелая болезнь не позволила ему продолжить трудовой путь.Коллектив ГТРК «Калмыкия» выражает соболезнования родным и близким Виктора Эрендженова. Прощание с Виктором Хавляевичем состоится завтра в 11 часов у дома, где он жил.



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