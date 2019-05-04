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Вчера, 21:56

«Вальс Победы» состоялся в Национальном музее


Музыкальный праздник «Вальс Победы» состоялся сегодня в Национальном музее. Ветеранов чествовали воспитанники образовательных учреждений, представители общественных организаций. Звучали не только песни и мелодии военных лет, были подарки, цветы, воспоминания и невероятная атмосфера мая 45-го.

Большинству из них уже сложно ходить, но возможность собраться и вновь увидеть друзей придает силы, говорят ветераны. В парадных кителях и в пиджаках, усыпанных медалями, они вспоминают, как гнали врага с родной земли, как защищали каждую пядь земли. Их жизнь – это история страны. Слова благодарности им выражают юные жители Калмыкии, ради которых ветераны и совершали подвиг на полях сражений.

День Победы - это светлый праздник, говорит Иван Борисенко. На фронт он ушел в апреле 1943 года. Дошел до Берлина. И был в числе тех, кто расписался на стенах Рейхстага. По словам солдата, именно так советские победители выражали свои чувства, когда война закончилась.

Подвиг прошлого – пример для настоящего. Как рассказывает участник Сталинградской битвы Николай Кичапов, когда началась война, у всех старшеклассников появилось желание защищать родину. Чтобы быстрее попасть на фронт, мальчишки прибавляли себе возраст. Уходили тогда целыми классами. Конечно, говорит ветеран, никто не верил, что война будет продолжительной и жестокой, и нанесет такой огромный урон.

Вальс победы проводится ежегодно. Подарки и цветы всегда приятны, признаются ветераны, но куда важнее ощутить заботу и внимание, услышать такие родные песни о светских солдатах и их подвигах. Особенно в исполнении детей.

Для них сегодня важно видеть и понимать, о чем поют и думают молодые, чтобы связь поколений не прерывалась, чтобы память о войне и о каждом ее герое жила вечно. Более восемнадцати тысяч уроженцев Калмыкии ушли на фронт. Потому в каждой семье есть свои ветераны, фронтовики и тыловики. Каждый майский день с солнцем, с цветущей сиренью под песни военных лет напоминает им о победной весне 45-го.





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