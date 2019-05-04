Стартует интернет-голосование за участников конкурса «Теегин Айс»

С сегодняшнего дня стартует интернет-голосование за участников 87-го сезона детского телевизионного конкурса «Теегин Айс». От вас зависит, кто же из юных музыкантов получит приз зрительских симпатий. Посмотреть все номера и определиться с выбором можно на http://vesti-kalmykia.ru/. Следите за нашим сайтом. Не пропустите все самое важное. С сегодняшнего дня стартует интернет-голосование за участников 87-го сезона детского телевизионного конкурса «Теегин Айс». От вас зависит, кто же из юных музыкантов получит приз зрительских симпатий. Посмотреть все номера и определиться с выбором можно на http://vesti-kalmykia.ru/. Следите за нашим сайтом. Не пропустите все самое важное.



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