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Конкурс детской песни Теегин айс

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Вчера, 12:54

Стартует интернет-голосование за участников конкурса «Теегин Айс»


С сегодняшнего дня стартует интернет-голосование за участников 87-го сезона детского телевизионного конкурса «Теегин Айс». От вас зависит, кто же из юных музыкантов получит приз зрительских симпатий. Посмотреть все номера и определиться с выбором можно на http://vesti-kalmykia.ru/. Следите за нашим сайтом. Не пропустите все самое важное.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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