Сегодня калмыцкие огнеборцы отмечают профессиональный праздник – День пожарной охраны России. На торжественном мероприятии отличившиеся сотрудники получили ведомственные награды, специальные звания и благодарственные письма.



В центре Элисты состоялась демонстрация современной спецтехники. Был устроен даже показательный фрагмент практических навыков по извлечению пострадавших из автомобиля, попавшего в ДТП. Кстати, праздничный концерт подготовили сами сотрудники МЧС. Сегодня калмыцкие огнеборцы отмечают профессиональный праздник – День пожарной охраны России. На торжественном мероприятии отличившиеся сотрудники получили ведомственные награды, специальные звания и благодарственные письма.В центре Элисты состоялась демонстрация современной спецтехники. Был устроен даже показательный фрагмент практических навыков по извлечению пострадавших из автомобиля, попавшего в ДТП. Кстати, праздничный концерт подготовили сами сотрудники МЧС.



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