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Сегодня, 22:30

Депутаты утвердили Юрия Зайцева на должность и.о. председателя правительства Калмыкии


Сегодня на внеочередной 7 сессии Народного Хурала депутаты утвердили кандидатуру Юрия Зайцева на должность исполняющего обязанности председателя правительства Калмыкии. За него проголосовало большинство парламентариев. Юрий Зайцев ответил на вопросы и рассказал о том, чем занимается правительство в настоящее время.

Основным вопросом главного законодательного органа республики стало обсуждение кандидатуры 48 летнего кандидата экономических наук Юрия Зайцева на должность исполняющего обязанности председателя правительства региона. Его членам кабинета министров 22 апреля представил Бату Хасиков. Он напомнил о главной задаче – качественном изменении жизни в республике, которую поставил Президент России Владимир Путин. В этой работе он будет опираться на 10 национальных проектов. Для их реализации степной республике будет выделено более 22 млрд рублей. Будут запущены также и новые региональные программы. Нужны квалифицированные кадры. И эта работа ведётся.

Юрий Зайцев имеет три высших образования. Переводчика-референта специалиста в информационно-аналитической области, специалиста в экономике и управлении на предприятии и специалиста в электроэнергетике и электротехнике. В текущем году он успешно освоил программу развития кадрового резерва для выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней по программе Президента России.

Зайцев ответил на целый ряд вопросов депутатов, рассказал о планах развития региона на период до 2024 года.

Двадцатью голосами против шести воздержавшихся и одного «против» кандидатура Юрия Зайцев была утверждена в парламенте Калмыкии. В завершение Бату Хасиков подчеркнул, что при назначении Зайцева на эту должность он руководствовался исключительно его профессиональными и деловыми качествами.




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