Благодатный огонь теперь уже в домах верующих Калмыкии. Накануне перед началом Пасхальной вечери светильник доставили в храм Святой Софии. В церемонии участвовали архиепископ Юстиниан и священнослужители епархии.



Владыка поздравил верующих с прибытием святыни, выразил благодарность митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу за помощь в принесение пасхального символа из Иерусалима в Элисту. Затем состоялось торжественное богослужение.



Еще один торжественный и красочный момент – это раздача благодатного огня, символизирующего благую весть о чудесном воскрешении. Благодатный огонь теперь уже в домах верующих Калмыкии. Накануне перед началом Пасхальной вечери светильник доставили в храм Святой Софии. В церемонии участвовали архиепископ Юстиниан и священнослужители епархии.Владыка поздравил верующих с прибытием святыни, выразил благодарность митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу за помощь в принесение пасхального символа из Иерусалима в Элисту. Затем состоялось торжественное богослужение.Еще один торжественный и красочный момент – это раздача благодатного огня, символизирующего благую весть о чудесном воскрешении.



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