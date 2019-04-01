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Вчера, 16:02

В Элисте состоялось заседание межрелигиозного совета Калмыкии


В Элисте состоялось заседание межрелигиозного совета Калмыкии. Главная тема – миротворческая деятельность религиозных общин: ценностные основы общечеловеческого единства в вероучении традиционных религий. Ее представители сегодня обсудили вопросы укрепления межнационального и межрелигиозного мира.

В работе заседания принял участие и руководитель республики. Бату Хасиков поблагодарил представителей всех конфессий за проводимую работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Речь также сегодня шла об отношении к псевдорелигиозному экстремизму и формах противодействия деструктивным культам и сектам в информационном пространстве.

Также объявлен конкурс среди журналистов и блогеров Калмыкии на лучшую публикацию о выдающихся людях, продемонстрировавших пример межнациональной дружбы. Его результаты будут обнародованы 4 ноября, в день народного единства.



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