В Элисте состоялось заседание межрелигиозного совета Калмыкии. Главная тема – миротворческая деятельность религиозных общин: ценностные основы общечеловеческого единства в вероучении традиционных религий. Ее представители сегодня обсудили вопросы укрепления межнационального и межрелигиозного мира.



В работе заседания принял участие и руководитель республики. Бату Хасиков поблагодарил представителей всех конфессий за проводимую работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.



Речь также сегодня шла об отношении к псевдорелигиозному экстремизму и формах противодействия деструктивным культам и сектам в информационном пространстве.



Также объявлен конкурс среди журналистов и блогеров Калмыкии на лучшую публикацию о выдающихся людях, продемонстрировавших пример межнациональной дружбы. Его результаты будут обнародованы 4 ноября, в день народного единства. В Элисте состоялось заседание межрелигиозного совета Калмыкии. Главная тема – миротворческая деятельность религиозных общин: ценностные основы общечеловеческого единства в вероучении традиционных религий. Ее представители сегодня обсудили вопросы укрепления межнационального и межрелигиозного мира.В работе заседания принял участие и руководитель республики. Бату Хасиков поблагодарил представителей всех конфессий за проводимую работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.Речь также сегодня шла об отношении к псевдорелигиозному экстремизму и формах противодействия деструктивным культам и сектам в информационном пространстве.Также объявлен конкурс среди журналистов и блогеров Калмыкии на лучшую публикацию о выдающихся людях, продемонстрировавших пример межнациональной дружбы. Его результаты будут обнародованы 4 ноября, в день народного единства.



Смотреть полный выпуск новостей



