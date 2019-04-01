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Конкурс детской песни Теегин айс

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Вчера, 12:41

Завершился финальный тур телеконкурса калмыцкой песни «Теегин айс»


Завершился финальный тур телевизионного конкурса калмыцкой песни «Теегин айс». Позади более ста номеров, отсмотренных членами жюри. Впереди – определение победителей и призеров.

Учащаяся Кетченеровской детской школы искусств Баира Талтаева впервые участвует в республиканском телевизионном конкурсе «Теегин айс». И для нее, как и для большинства ребят, выступление в большой студии Калмыцкого ТВ настоящее испытание. Для некоторых же, таких как это трио из Малодербетовской гимназии имени Баты Бадмаева - дело привычное. Потому Велико желание стать лауреатами в различных номинациях.

Всего в финальном туре 8-го телевизионного конкурса «Теегин айс» приняло участие 110 детей. Состязались они в двух возрастных группах в трех номинациях: сольное пение, вокальная группа и инструментальное исполнительство.

Развитие детского творчества, выявление вокальных, музыкальных способностей у школьников, содействие повышению интереса исполнителей, вокалистов к калмыцкой песне и музыке и прежде всего, популяризация родного языка - таковы задачи телевизионного конкурса «Теегин айс».

Забытые, редкие и новые песни на патриотические темы – таково условие нынешнего конкурса. Но как оказалось, некоторые коллективы, такие как инструментальный ансамбль «Харада» из Яшалты, вокальная группа «Харадас» Цаганаманской ДШИ, некоторые отдельные исполнители целенаправленно готовились к конкурсу в течение года.

Гостями калмыцкого ТВ стали и родители многих конкурсантов. Для них участие их детей в таком проекте это большой стимул для развития творчества.

«Теегин айс» - это совместный проект филиала ВГТРК ГТРК «Калмыкия» и министерств образования и культуры. Главным спонсором проекта является депутат Госдумы Марина Мукабенова. В этом году всего в финальном туре отсмотрено 24 номера. Совсем скоро имена лауреатов назовут члены жюри во главе с известным композитором, мировым мастером Аркадием Манджиевым.

Церемония награждения лауреатов состоится 18 мая.



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