Представители Калмыкии стали дипломантами Дельфийских игр

Делегация Калмыкии вернулась из Ростовской области, где состоялись Дельфийские игры. Серебряную медаль в номинации «Ансамблевое народное пение» привезли домой яшкуляне - участники вокального коллектива «Хамдан». В прошлом году ему досталась бронза во Владивостоке.



Звание дипломанта многого стоит, так как свои таланты демонстрировали более двух тысяч человек из 85 регионов России. Успешно выступили студент колледжа искусств Данзан БрюгИдиков в номинации «Художественные ремёсла» и элистинская школьница Ирина Манджиева. Она привезла на фестиваль монгольский йочн.



А бронзовая медаль в сольном народном пении в возрастной группе до 13 лет будет теперь храниться в копилке другой школьницы из Элисты Ангелины Бюрчиевой. Она покорила жюри своим исполнением «Ээджин дун». Делегация Калмыкии вернулась из Ростовской области, где состоялись Дельфийские игры. Серебряную медаль в номинации «Ансамблевое народное пение» привезли домой яшкуляне - участники вокального коллектива «Хамдан». В прошлом году ему досталась бронза во Владивостоке.Звание дипломанта многого стоит, так как свои таланты демонстрировали более двух тысяч человек из 85 регионов России. Успешно выступили студент колледжа искусств Данзан БрюгИдиков в номинации «Художественные ремёсла» и элистинская школьница Ирина Манджиева. Она привезла на фестиваль монгольский йочн.А бронзовая медаль в сольном народном пении в возрастной группе до 13 лет будет теперь храниться в копилке другой школьницы из Элисты Ангелины Бюрчиевой. Она покорила жюри своим исполнением «Ээджин дун».



Смотреть полный выпуск новостей



