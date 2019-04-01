Завершился конкурс «Педагог года Калмыкии». В этом году участники соревновались в четырех категориях. На Всероссийском финале Калмыкию, по традиции, представит лучший в номинации «Учитель». За вторым туром соревнования и за награждением лауреатов наблюдала Ольга Эняева.



Конкурс открыл новые имена на педагогическом небосклоне. В каждой номинации свои победители. Но на всероссийском финале, который состоится в Грозном, Калмыкию представит учитель истории и обществознания Элистинской классической гимназии Дмитрий Довгополов. Это и почетно и ответственно, говорит он.



Всех участников поздравил руководитель Калмыкии Бату Хасиков. Он отметил, что в числе ключевых задач, направленных на развитие системы - это реализация национального проекта «Образование». И ведущая роль, несомненно, отводится – учителю. Особое внимание, по словам Хасикова, будет уделено тем, кто трудится на селе.



В течение трех дней участники демонстрировали свое мастерство. Самое сложное, признались участники, работа с незнакомой аудиторией. Оценивались жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам и профессии в целом, ораторские способности. В рамках конкурса были проведены открытые уроки, мастер-классы, представлены научно-образовательные проекты.



В номинации «Педагог дополнительного образования» отличилась Амра Очирова. Она работает в Ики –Бурульском детском центре. Говорит, у каждого был шанс вырваться в лидеры. Этот конкурс можно считать площадкой по обмену опытом, считает победительница.



Кроме того, каждый педагог должен стремиться к новым достижениям, идти в ногу со временем, говорят участники. Этот конкурс позволяет многим повысить профмастерство, считает учитель английского языка Вознесеновской школы Зульфия Абдуллаева.



Испытания для конкурсантов в номинациях «Воспитатель» и «Педагогический дебют» проводились на базе школ в селах Троицкое и Ульдючины. Сегодняшние участники форума, по сути, это учителя – новаторы. Они преданы профессии и детям. Завершился конкурс «Педагог года Калмыкии». В этом году участники соревновались в четырех категориях. На Всероссийском финале Калмыкию, по традиции, представит лучший в номинации «Учитель». За вторым туром соревнования и за награждением лауреатов наблюдала Ольга Эняева.Конкурс открыл новые имена на педагогическом небосклоне. В каждой номинации свои победители. Но на всероссийском финале, который состоится в Грозном, Калмыкию представит учитель истории и обществознания Элистинской классической гимназии Дмитрий Довгополов. Это и почетно и ответственно, говорит он.Всех участников поздравил руководитель Калмыкии Бату Хасиков. Он отметил, что в числе ключевых задач, направленных на развитие системы - это реализация национального проекта «Образование». И ведущая роль, несомненно, отводится – учителю. Особое внимание, по словам Хасикова, будет уделено тем, кто трудится на селе.В течение трех дней участники демонстрировали свое мастерство. Самое сложное, признались участники, работа с незнакомой аудиторией. Оценивались жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам и профессии в целом, ораторские способности. В рамках конкурса были проведены открытые уроки, мастер-классы, представлены научно-образовательные проекты.В номинации «Педагог дополнительного образования» отличилась Амра Очирова. Она работает в Ики –Бурульском детском центре. Говорит, у каждого был шанс вырваться в лидеры. Этот конкурс можно считать площадкой по обмену опытом, считает победительница.Кроме того, каждый педагог должен стремиться к новым достижениям, идти в ногу со временем, говорят участники. Этот конкурс позволяет многим повысить профмастерство, считает учитель английского языка Вознесеновской школы Зульфия Абдуллаева.Испытания для конкурсантов в номинациях «Воспитатель» и «Педагогический дебют» проводились на базе школ в селах Троицкое и Ульдючины. Сегодняшние участники форума, по сути, это учителя – новаторы. Они преданы профессии и детям.



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