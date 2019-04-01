Элиста готовится к летнему сезону. Улицы, скверы и площади степной столицы уже к первомайским праздникам должны быть приведены в порядок.



Сегодня состоялся субботник по улице Ленина. Рано утром сотрудники администрации города и воспитанники спортивно-подростковых клубов города провели покраску скамеек и урн на некоторых участках, в том числе на территории Аллее героев. А чуть позже студенты Калмыцкого государственного университета будут работать на территории культурного комплекса «Пагода Семи дней». Элиста готовится к летнему сезону. Улицы, скверы и площади степной столицы уже к первомайским праздникам должны быть приведены в порядок.Сегодня состоялся субботник по улице Ленина. Рано утром сотрудники администрации города и воспитанники спортивно-подростковых клубов города провели покраску скамеек и урн на некоторых участках, в том числе на территории Аллее героев. А чуть позже студенты Калмыцкого государственного университета будут работать на территории культурного комплекса «Пагода Семи дней».



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