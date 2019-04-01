Сегодня - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

Сегодня в России День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Эта трагическая дата вошла в историю нашей страны в 1986 году. Тогда произошла авария на Чернобыльской АЭС. Тысячи людей участвовали в ликвидации ее последствий.



В их числе и жители Калмыкии. В республике 652 человека, которых коснулись последствия катастрофы на атомной станции, получают ежемесячные выплаты по линии Пенсионного фонда.



Самая большая категория - ликвидаторы аварии. Те, кто в результате воздействия радиации стал инвалидом, имеют право получать две выплаты.



В ведомстве сообщают, что гражданам до 1 октября необходимо определиться: получать ли набор социальных услуг в натуральном выражении или заменить его на денежный эквивалент. И написать соответствующее заявление. Сегодня в России День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Эта трагическая дата вошла в историю нашей страны в 1986 году. Тогда произошла авария на Чернобыльской АЭС. Тысячи людей участвовали в ликвидации ее последствий.В их числе и жители Калмыкии. В республике 652 человека, которых коснулись последствия катастрофы на атомной станции, получают ежемесячные выплаты по линии Пенсионного фонда.Самая большая категория - ликвидаторы аварии. Те, кто в результате воздействия радиации стал инвалидом, имеют право получать две выплаты.В ведомстве сообщают, что гражданам до 1 октября необходимо определиться: получать ли набор социальных услуг в натуральном выражении или заменить его на денежный эквивалент. И написать соответствующее заявление.



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