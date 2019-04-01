В Центре оценки качества образования проходят Дни открытых дверей. Здесь проводят экскурсии, встречи со специалистами с целью, ознакомить выпускников школ с мероприятиями, связанные со сдачей единого государственного экзамена. Говорили также об истории ЕГЭ, который был введен в образовательный процесс России – 10 лет назад. В качестве эксперимента в 2001.



А еще информировали присутствующих о нововведениях в ЕГЭ текущего года. Новинка коснется математики. Теперь выпускники должны будут сдавать по выбору: базовый или профильный. В Центре оценки качества образования проходят Дни открытых дверей. Здесь проводят экскурсии, встречи со специалистами с целью, ознакомить выпускников школ с мероприятиями, связанные со сдачей единого государственного экзамена. Говорили также об истории ЕГЭ, который был введен в образовательный процесс России – 10 лет назад. В качестве эксперимента в 2001.А еще информировали присутствующих о нововведениях в ЕГЭ текущего года. Новинка коснется математики. Теперь выпускники должны будут сдавать по выбору: базовый или профильный.



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