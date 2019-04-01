Уволены министры

Согласно указу, опубликованному на официальном сайте руководителя Калмыкии, Борис Лиджиев освобожден от должности министра по земельным и имущественным отношениям по собственному желанию. Исполнение его обязанностей Бату Хасиков возложил на заместителя министра Олега Убушиева.



Кроме того, вместо Нелли Ткачевой исполнять обязанности министра ЖКХ и энергетики будет Виктория Мангутова, ранее занимавшая должность заместителя. Согласно указу, опубликованному на официальном сайте руководителя Калмыкии, Борис Лиджиев освобожден от должности министра по земельным и имущественным отношениям по собственному желанию. Исполнение его обязанностей Бату Хасиков возложил на заместителя министра Олега Убушиева.Кроме того, вместо Нелли Ткачевой исполнять обязанности министра ЖКХ и энергетики будет Виктория Мангутова, ранее занимавшая должность заместителя.



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