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Сегодня, 12:20

«Разговор с психологом»


«Разговор с психологом» под таким названием Радио Калмыкии запускает еще один интерактивный проект. В студии программы «Азбука здоровья» состоялась встреча с Мариной Галушкиной. Известный в республике психолог и психотерапевт и вступит в диалог с радиослушателями в новой передаче, которая будет выходить в эфир один раз в месяц.

Психологическое образование, а в некоторых случаях, и помощь, по словам Галушкиной, становятся актуальными, как никогда. А это значит, обсуждаемые проблемы вызовут интерес у широкой аудитории.

А сегодня на Радио России-Калмыкия в 13 часов 14 минут очередной выпуск программы «Здесь и сейчас». На вопросы ответит Владимир Бардышев, председатель республиканского паралимпийского комитета.



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