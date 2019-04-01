Развивая таланты

Калмыкия будет представлена на всероссийском конкурсе «Студенческая весна». В Элисте состоялся гала-концерт участников республиканского этапа. Напомним, отборочный тур проходил по пяти направлениям: музыка, танцевальное и театральное искусство, видео. А испытания в номинации «журналистика» проводились в стенах ГТРК «Калмыкия». Студентам необходимо было подготовить на тему «Элиста и элистинцы» теле, радио и печатные материалы. Они попробовали себя в качестве операторов и режиссеров, брали интервью.



По словам депутата Госдумы Марины Мукабеновой, студенческая весна – это возможность для ребят развивать свои таланты, личностные качества, реализовывать творческий потенциал, шанс выйти на большую сцену. Калмыкия будет представлена на всероссийском конкурсе «Студенческая весна». В Элисте состоялся гала-концерт участников республиканского этапа. Напомним, отборочный тур проходил по пяти направлениям: музыка, танцевальное и театральное искусство, видео. А испытания в номинации «журналистика» проводились в стенах ГТРК «Калмыкия». Студентам необходимо было подготовить на тему «Элиста и элистинцы» теле, радио и печатные материалы. Они попробовали себя в качестве операторов и режиссеров, брали интервью.По словам депутата Госдумы Марины Мукабеновой, студенческая весна – это возможность для ребят развивать свои таланты, личностные качества, реализовывать творческий потенциал, шанс выйти на большую сцену.



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