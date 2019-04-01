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Вчера, 22:27

Победители второго этапа конкурса «КТК - талантливым детям» поедут в Москву


Победители второго этапа конкурса «КТК - талантливым детям» поедут в Москву. Их 50 человек. Это стало известно сегодня на гала-концерте и награждение лауреатов регионального тура фестиваля в Элисте. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора КТК по связям с Правительством Российской федерации Михаил Гришанков. Всем участникам творческого состязания - дипломы и подарки от компании.

На гала-концерт отобрали лучшие номера. Компания на протяжении 20-ти лет поддерживает талантливых детей, которые поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Все продемонстрировали свои способности. В числе призеров Анна Бутенко. Она заняла второе место и получила подарок.

Зал бурными аплодисментами поддерживал и танцоров, и вокалистов, и тех, кто учиться владеть художественным словом. В фестивале приняли участие юные таланты из Ики-Бурульского и Черноземельского районов, а также из Элисты. Согласно политике, утвержденной акционерами КТК, благотворительные проекты реализуются в первую очередь в районах непосредственного присутствия Консорциума. Кстати, юбилейный конкурс приобрел международный статус, благодаря участию одаренных детей из Казахстана.

Не первый год КТК предоставляет прекрасные возможности для профессионального и творческого роста детей и педагогов. Перед гала-концертом для них были организованы мастер классы с преподавателями высших профильных учебных заведений России, корифеев большой сцены.

Напомним, что первый этап конкурса был заочный, в нем приняли участие почти тысяча двести детей из 16-ти населенных пунктов республики. Жюри отобрало сильнейших для участия во втором и в третьем очных турах. 50 лучших получили право на участие в финальном гала-концерте в Москве.

Поздравления от имени руководителя Калмыкии Бату Хасикова зачитал исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Боова Бадмаев. Как было отмечено, благотворительная программа Каспийского трубопроводного консорциума помогает развивать творческие способности юных талантов. За эти годы сотням ребят удалось выступить на большой сцене.






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