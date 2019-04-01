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Вчера, 22:23

Пожароопасный сезон наступил


Температура воздуха с каждым днем становится выше. А это значит, что пожароопасный сезон наступил. Уже фиксируются случаи возгорания. Сегодня сотрудники управления МЧС отправились в очередной рейд, чтобы проверить места возможного ЧП.

Нина Бессарабова показывает на дом напротив. Опасается, что возгорание может повториться, ведь камыш во дворе жилого строения до сих пор не скошен. Жильцов там нет. Выехали на заработки в Москву, и в Элисту наведываются редко.

Подобных случаев – немало. По словам жителей, на их обращение, принимать меры по очистке оврагов и участков, где произрастают камыши, городские службы реагируют вяло.

А это тот самый участок, где покос камыша произвели еще в прошлом году, но не удосужились убрать. Инспекторы регионального управления МЧС регистрируют и этот факт.

А еще, жителям близлежащих улиц вручали памятки с информацией о правилах пожарной безопасности. И проводили разъяснительные беседы с представителями частных фирм, недвижимость которых располагаются вблизи густых камышовых зарослей.

Профилактические рейды Управление МЧС проводит регулярно. При этом, регистрируют места возможных возгораний. И в этот пожароопасный период муниципальные власти должны сделать все зависящие от них, чтобы не допустить материального ущерба и жертв. Важно помнить, предупредить пожар, значит обеспечить свою безопасность. Случаи уже были. В начале апреля спасатели Элисты локализовали огонь на территории Колонского пруда.



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