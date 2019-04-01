В Элисте состоится гала-концерт «Студенческая весна – 2019»

Сегодня в Элисте состоится гала-концерт участников республиканского этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна – 2019».



Напомним, отборочный тур проходил по направлениям: музыка, танцевальное и театральное искусство, журналистика и видео. Для учащейся молодежи Калмыкии – это возможность развивать свои таланты, личностные качества, реализовывать творческий потенциал. Это шанс выйти на большую сцену.



В прошлом году ансамбль «Бумбин орн» КалмГУ стал лауреатом 1-ой степени в номинации «Танец народный». Сегодня в Элисте состоится гала-концерт участников республиканского этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна – 2019».Напомним, отборочный тур проходил по направлениям: музыка, танцевальное и театральное искусство, журналистика и видео. Для учащейся молодежи Калмыкии – это возможность развивать свои таланты, личностные качества, реализовывать творческий потенциал. Это шанс выйти на большую сцену.В прошлом году ансамбль «Бумбин орн» КалмГУ стал лауреатом 1-ой степени в номинации «Танец народный».



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