Состоялся заочный тур конкурса «Семья года»

Состоялся заочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Всего поступило 19 заявок из Элисты и 10 районов. Очный этап пройдет в мае в Международный день семьи. Напомним, всего 4 номинации: «Хранители традиций», «Сельская», «Многодетная» и «Золотая семья».



Конкурс проводится в рамках мероприятий Десятилетия детства, объявленного Указом Президента России. Основная его цель - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Победители регионального этапа представят Калмыкию во Всероссийском финале. Состоялся заочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Всего поступило 19 заявок из Элисты и 10 районов. Очный этап пройдет в мае в Международный день семьи. Напомним, всего 4 номинации: «Хранители традиций», «Сельская», «Многодетная» и «Золотая семья».Конкурс проводится в рамках мероприятий Десятилетия детства, объявленного Указом Президента России. Основная его цель - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Победители регионального этапа представят Калмыкию во Всероссийском финале.



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