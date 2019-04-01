Детские лагеря в этом году откроются 7 июня. Тремя днями ранее в Калмыкии начнут работу лагеря дневного пребывания на базе школ. Такие данные озвучили на заседании межведомственной рабочей группы по организации отдыха и оздоровления учащихся.



Также были рассмотрены вопросы выделения финансовых средств на ремонт объектов, организации воспитательной работы, обеспечения безопасности на водных объектах, санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора. Детские лагеря в этом году откроются 7 июня. Тремя днями ранее в Калмыкии начнут работу лагеря дневного пребывания на базе школ. Такие данные озвучили на заседании межведомственной рабочей группы по организации отдыха и оздоровления учащихся.Также были рассмотрены вопросы выделения финансовых средств на ремонт объектов, организации воспитательной работы, обеспечения безопасности на водных объектах, санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора.



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