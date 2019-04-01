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Сегодня, 12:19

Стартует Всемирная неделя иммунизации


С сегодняшнего дня стартует Всемирная неделя иммунизации. Она проводится каждый год в последнюю неделю апреля и направлена на поощрение использования вакцин для защиты людей от болезней в любом возрасте. В этом году девиз: «Защитимся вместе: вакцины действуют!». Любой желающий может бесплатно получить ее у участкового терапевта или педиатра.

Национальный календарь профилактических прививок России предусматривает иммунизацию населения от 12 болезней, которые могут привести к нарушениям здоровья или даже к смерти. Это вирусный гепатит В, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит, грипп, гемофильная и пневмококковая инфекции.

Специалисты утверждают, что вакцинация – это самое эффективное, доступное и экономичное средство в борьбе с опасными инфекциями.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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