Школы Калмыкии в числе лучших

Элистинский лицей и многопрофильная гимназия вошли в топ-300 лучших школ страны, согласно ежегодному рейтингу, опубликованному на сайте агентства РАЭКС-Аналитика. Также в список лучших по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина» попала классическая гимназия. Исследование базируется на эксклюзивных данных о приемных кампаниях ведущих ВУЗов России.



В итоге в топ-100 школ России по конкурентоспособности выпускников Элистинский лицей занимает 34-е место. В топ-300 школ, ранжированных по абсолютному числу воспитанников, перешедших из стен учебного заведения в лучшие вузы страны – лицей занимает 113-ю строчку, многопрофильная гимназия 246-ю. Помимо этого, впервые в этом году составлен и рейтинг школ по федеральным округам.



Калмыкия в списке 20 лучших в ЮФО вновь представлена Элистинским лицеем, который занял второе место и многопрофильной гимназией, занявшей пятую строчку. Элистинский лицей и многопрофильная гимназия вошли в топ-300 лучших школ страны, согласно ежегодному рейтингу, опубликованному на сайте агентства РАЭКС-Аналитика. Также в список лучших по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина» попала классическая гимназия. Исследование базируется на эксклюзивных данных о приемных кампаниях ведущих ВУЗов России.В итоге в топ-100 школ России по конкурентоспособности выпускников Элистинский лицей занимает 34-е место. В топ-300 школ, ранжированных по абсолютному числу воспитанников, перешедших из стен учебного заведения в лучшие вузы страны – лицей занимает 113-ю строчку, многопрофильная гимназия 246-ю. Помимо этого, впервые в этом году составлен и рейтинг школ по федеральным округам.Калмыкия в списке 20 лучших в ЮФО вновь представлена Элистинским лицеем, который занял второе место и многопрофильной гимназией, занявшей пятую строчку.



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