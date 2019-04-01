Пенсии неработающих пенсионеров будут привязаны к прожиточному минимуму

Новый порядок предоставления федеральной социальной доплаты коснется более одиннадцати с половиной тысяч неработающих пенсионеров. Об этом сегодня на брифинге сообщили специалисты регионального отделения Пенсионного фонда.



По данным ведомства, с начала этого месяца принят федеральный закон о новом механизме исчисления размера социальной доплаты. Теперь индексация будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Прибавка в результате проводимых индексаций неработающим пенсионерам будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии, а к общим выплатам, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума по региону. Новый порядок предоставления федеральной социальной доплаты коснется более одиннадцати с половиной тысяч неработающих пенсионеров. Об этом сегодня на брифинге сообщили специалисты регионального отделения Пенсионного фонда.По данным ведомства, с начала этого месяца принят федеральный закон о новом механизме исчисления размера социальной доплаты. Теперь индексация будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Прибавка в результате проводимых индексаций неработающим пенсионерам будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии, а к общим выплатам, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума по региону.



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