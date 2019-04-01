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Сегодня, 12:09

В Элисте будет ограничено движение транспортных средств


До 30 апреля будет ограничено движение транспортных средств на участке от переулка Бабушкина до Кировского моста. Это связано с проведением ремонта работ на этой улице.

Кроме того, в этом году за счет средств бюджета Элисты планируют завершить работы по устройству водоотводных лотков в районе пересечения улиц Кирова и Канукова, а также Кирова и Толстого, устройству тротуара, ограждению моста на проезде от улицы Кирова до улицы Чернышевского.



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