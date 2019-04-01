В районе урочища Шалда Яшкульского района обнаружены останки 5 защитников Отечества. Такая находка случилась на второй день Вахты Памяти. Сегодня калмыцкие поисковики будут проводить работы по подъему и эксгумации останков.



Всего с начала поискового сезона в Калмыкии найдены останки 16 воинов. 6 мая на Хулхутинском мемориальном комплексе воинам 28 Армии пройдет церемония перезахоронения павших защитников Отечества. В районе урочища Шалда Яшкульского района обнаружены останки 5 защитников Отечества. Такая находка случилась на второй день Вахты Памяти. Сегодня калмыцкие поисковики будут проводить работы по подъему и эксгумации останков.Всего с начала поискового сезона в Калмыкии найдены останки 16 воинов. 6 мая на Хулхутинском мемориальном комплексе воинам 28 Армии пройдет церемония перезахоронения павших защитников Отечества.



Смотреть полный выпуск новостей



