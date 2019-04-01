ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:07

Обнаружены останки 5 защитников Отечества


В районе урочища Шалда Яшкульского района обнаружены останки 5 защитников Отечества. Такая находка случилась на второй день Вахты Памяти. Сегодня калмыцкие поисковики будут проводить работы по подъему и эксгумации останков.

Всего с начала поискового сезона в Калмыкии найдены останки 16 воинов. 6 мая на Хулхутинском мемориальном комплексе воинам 28 Армии пройдет церемония перезахоронения павших защитников Отечества.



Другие новости по теме:

  • Обнаружены останки пятерых советских солдат
  • Останки советских солдат перезахоронили в Яшкульском районе
  • Калмыцкие поисковики обнаружили останки советских солдат
  • Поисковики Калмыкии устанавливают личность погибшего лётчика
  • В Элисте открылась школа поисковика
  • На территории Яшкульского района будут проходить поисковые работы
  • В Хулхуте поисковиками обнаружены боеприпасы времён Второй мировой войны
  • Калмыцкие поисковики нашли останки восьми красноармейцев
  • В Москве стартовала Всероссийская акция «Вахта Памяти-2019»
  • В Хулхуте состоялся ежегодный митинг – реквием

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34