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Вчера, 22:52

Калмыкия приняла эстафету «Добрых дел»


Калмыкия приняла эстафету «Добрых дел». В этом году одна из российских сетевых компаний продолжает благотворительную экологическую программу. Участниками акции стали школьники Элисты.

Элиста вошла в число 24-х городов России, в которых в этом году будет реализован всероссийский проект «Добрые дела». Программа стартовала в 2014 году и на протяжении последних двух лет направлена на привлечение внимания к проблемам экологии и защиту окружающей среды. К ней присоединились и учащиеся 4-ой школы Элисты. В городской детской библиотеке для ребят была организована тематическая экологическая лекция. Юные натуралисты укрепили свои знания о том, насколько важны деревья в жизни людей и как не допустить равнодушного отношения к зеленым насаждениям.

Практические занятия состоялись в городском парке «Дружба». Здесь ребята высадили 100 саженцев клена и можжевельника. Приняв участие в акции «Добрые дела», школьники внесли свой вклад в озеленение городской территории.

Деревья, посаженные сегодняшними старшеклассниками, будут крепнуть и расцветать, украшая парковую зону столицы и радуя ее жителей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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