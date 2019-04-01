Каждый ветеран войны получит подарок. Об этом сегодня говорили участники очередного заседания оргкомитета. В нем принял участие исполняющий обязанности председателя правительства Юрий Зайцев. Детально был разработан план мероприятий. Чуть позже он будет опубликован.



Глава администрации Яшкульского РМО Тельман Хаглышев озвучил сценарий митинга, который состоится 6 мая на мемориальном комплексе в поселке Хулхута. На торжества приедет делегация из Астраханской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора. 9 мая по традиции пройдет акция «Бессмертный полк». Ни один ветеран не останется без внимания. Каждый ветеран войны получит подарок. Об этом сегодня говорили участники очередного заседания оргкомитета. В нем принял участие исполняющий обязанности председателя правительства Юрий Зайцев. Детально был разработан план мероприятий. Чуть позже он будет опубликован.Глава администрации Яшкульского РМО Тельман Хаглышев озвучил сценарий митинга, который состоится 6 мая на мемориальном комплексе в поселке Хулхута. На торжества приедет делегация из Астраханской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора. 9 мая по традиции пройдет акция «Бессмертный полк». Ни один ветеран не останется без внимания.



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