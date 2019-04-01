В преддверии Дня победы началась ежегодная акция помощи ветеранам. Это уборка квартир, дворов, небольшой ремонт, покупка лекарств и продуктов и так далее. Сегодня работа кипела в доме труженицы тыла Марии Ковалёвой. Через её натруженные руки и доброе сердце прошли сотни ребят.

В преддверии Дня победы началась ежегодная акция помощи ветеранам. Это уборка квартир, дворов, небольшой ремонт, покупка лекарств и продуктов и так далее. Сегодня работа кипела в доме труженицы тыла Марии Ковалёвой. Через её натруженные руки и доброе сердце прошли сотни ребят.



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