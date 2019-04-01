В посёлке Ергенинский пройдут скачки

В посёлке Ергенинский1 мая пройдут ставшие уже традиционными скачки. В них примут участие лучшие наездники. Они посвящены 75-летию образования села. Поэтому подготовка к празднику началась задолго.



Ожидается приезд многочисленных гостей. Программа будет большая и насыщенная. С каждым годом их география расширяется. Главный приз – автомобиль «Лада Гранта». В посёлке Ергенинский1 мая пройдут ставшие уже традиционными скачки. В них примут участие лучшие наездники. Они посвящены 75-летию образования села. Поэтому подготовка к празднику началась задолго.Ожидается приезд многочисленных гостей. Программа будет большая и насыщенная. С каждым годом их география расширяется. Главный приз – автомобиль «Лада Гранта».



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