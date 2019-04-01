В Элисте проходит конкурс детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям»

В Элисте продолжается второй этап ежегодного конкурса детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям». Сегодня в программе мероприятий – очередные мастер-классы известных российских педагогов, актеров, постановщиков, у которых есть опыт участия в международных фестивалях. Необычные уроки будут проведены по таким направлениям, как: исполнение на народных инструментах, хореография, театральное искусство, эстрадное пение.



Завтра во Дворце детского творчества состоится гала-концерт и награждение победителей. В Элисте продолжается второй этап ежегодного конкурса детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям». Сегодня в программе мероприятий – очередные мастер-классы известных российских педагогов, актеров, постановщиков, у которых есть опыт участия в международных фестивалях. Необычные уроки будут проведены по таким направлениям, как: исполнение на народных инструментах, хореография, театральное искусство, эстрадное пение.Завтра во Дворце детского творчества состоится гала-концерт и награждение победителей.



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