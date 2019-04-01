Председателем правительства Калмыкии назначен Юрий Зайцев

Исполняющим обязанности председателя правительства Калмыкии назначен Юрий Зайцев. Его сегодня представил членам калмыцкого кабмина руководитель республики Бату Хасиков.



Юрий Зайцев 48-летний кандидат экономических наук родом из города Монино Московской области. Выпускник военного ВУЗа Министерства обороны России и Санкт-Петербурского государственного инженерно-экономического университета. Работал в коммерческих и государственных структурах, в том числе на руководящих должностях.



В ближайшие дни Юрию Зайцеву предстоит ознакомиться с положением дел в регионе. Исполняющим обязанности председателя правительства Калмыкии назначен Юрий Зайцев. Его сегодня представил членам калмыцкого кабмина руководитель республики Бату Хасиков.Юрий Зайцев 48-летний кандидат экономических наук родом из города Монино Московской области. Выпускник военного ВУЗа Министерства обороны России и Санкт-Петербурского государственного инженерно-экономического университета. Работал в коммерческих и государственных структурах, в том числе на руководящих должностях.В ближайшие дни Юрию Зайцеву предстоит ознакомиться с положением дел в регионе.



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