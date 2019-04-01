Фестиваль тюльпанов прошел без происшествий. Об этом сообщают в главном санитарном ведомстве Калмыкии. Сегодня специалисты ведомства озвучили результаты еженедельного мониторинга: число обратившихся в медучреждения с укусами клещей возросло до 33-х. Из них 18 – это дети. Больных с подозрением на КГЛ не поступало. Эпидемиологическая ситуация спокойная, - отмечают в Роспотребнадзоре. Фестиваль тюльпанов прошел без происшествий. Об этом сообщают в главном санитарном ведомстве Калмыкии. Сегодня специалисты ведомства озвучили результаты еженедельного мониторинга: число обратившихся в медучреждения с укусами клещей возросло до 33-х. Из них 18 – это дети. Больных с подозрением на КГЛ не поступало. Эпидемиологическая ситуация спокойная, - отмечают в Роспотребнадзоре.



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