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Вчера, 21:46

Бату Хасиков побывал в Калмыцком государственном университете


Сегодня Бату Хасиков побывал в Калмыцком государственном университете им. Городовикова. Как мог убедиться руководитель региона, у опорного ВУЗа большие перспективы. Во многом это связано с развитием Центра коллективного пользования КалмГУ «БиоВет». В его стенах проводятся различные исследования на высокотехнологичном оборудовании Лаборатории молекулярной генетики. Это позволило значительно расширить услуги. На сегодня доля племенных хозяйств, имеющих поголовье с генетическим паспортом, составляет 26 процентов. Рассказали главе и об активном сотрудничестве с сельхозпредприятиями мобильных ветеринарных отрядов КалмГУ.

И сегодня же Бату Хасиков встретился с учеными университета авторами программы «Стратегия социально- экономического развития республики Калмыкия на период до 2030». Бату Хасикову представилась возможность ознакомиться с инновационными разработками студентов, аспирантов, преподавателей университета – обладателей грантов по программе «Умник». Как напомнил сам Бату Хасиков, это не первая встреча в стенах университета. В 2017 году – в рамках Всероссийского проекта «Диалог на равных» он делился со студентами своими достижениями. И не только в спорте. Возможно, и среди нынешних школяров будущий президент.



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