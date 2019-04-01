Монгольская творческая группа готовит фильм о Калмыкии

В эти дни у нас в республике находится творческая группа из Монголии. Они готовят материал к фильму о Калмыкии для проекта «Сто известных монголов мира».



Автором проекта по степной республике является музыкант, создатель группы «Чингисхан» Жиргалсайхан. Рассказав о жизни нашего народного джагарчи Окна Цаган Зам, покажет культуру, жизнь и быт калмыков. В эти дни у нас в республике находится творческая группа из Монголии. Они готовят материал к фильму о Калмыкии для проекта «Сто известных монголов мира».Автором проекта по степной республике является музыкант, создатель группы «Чингисхан» Жиргалсайхан. Рассказав о жизни нашего народного джагарчи Окна Цаган Зам, покажет культуру, жизнь и быт калмыков.



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